В Египте отказались повышать цены в отелях для туристов

Кабинет министров Египта отложил повышение минимальных цен на проживание в отелях на шесть месяцев. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Данная мера должна была вступить в силу 1 мая, однако правительство отказалось от нее из-за снижения турпотока из России.

Предполагалось, что по новым правилам номер в гостинице "пять звезд" не может стоить дешевле 50 долларов в сутки, в отеле "четыре звезды" - ниже 40 долларов (три тысячи рублей). Для объектов размещения "три звезды" и "две звезды" минимальная цена должна была составлять 30 долларов и 20 долларов соответственно.

По словам специалистов АТОР, власти Египта будут стремиться привлечь больше россиян, несмотря на отсутствие прямых чартерных рейсов на курорты.

Так, в качестве способов решения проблемы эксперты называют переход на расчеты в рублях или альтернативных валютах, а также внедрение использования банковских карт системы "Мир".