Карта ковидных ограничений в странах Европы

В немецком телеграм-канале Schlafshafkanal опубликована наглядная карта ковидных ограничений в Европе по состоянию на 4 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Avia Travel.

Судя по карте наиболее строгие ковидные правила пока действуют на Кипре. Там правила обязывают носить маски везде, кроме собственного дома, плюс действует сегрегация непривитых (режим ковид-паспортов). Это единственная страна на карте Европы в этой категории (черный цвет).

Красным цветом на карте отмечены страны и отдельные регионы, где маски нужны во всех публичных закрытых пространствах и действует режим пропуска в общественные места по ковид-паспортам. Таких на карте Европы на 4 апреля немного: это Италия, Греция и федеральная земля Мекленбург - Верхняя Померания в Германии.

Оранжевый цвет - страны и территории, где ковид-паспорта более не нужны, но действует строгий масочный режим во всех закрытых пространствах (включая, например, формально квартиры или виллы, если там проходит вечеринка). Это Австрия, Словакия, Испания и Португалия.

Желтым отмечены страны, где масочный режим действует только в публичных закрытых помещениях (вокзалы, супермаркеты и пр.). Это Шотландия в Великобритании, и на Балканах - Словения и Хорватия.

Светло-зеленым цветом помечены те страны, где маски нужны только в некоторых местах (даже не во всех закрытых публичных помещениях). Список таких стран: Турция, Франция, Германия, Бельгия, Чехия, Финляндия, Латвия, Литва, Бельгия.

Наконец в категории "все ограничения сняты" (темно-зеленый цвет) с пометкой о том, что маски все же могут требовать в некоторых больницах, медучреждениях, а также в ряде стран и регионов - на дискотеках и массовых мероприятиях, находятся 13 стран.

Это Швеция, Норвегия, Дания, Эстония, Англия, Уэльс и Северная Ирландия (в Великобритании), Ирландия, Исландия, Нидерланды, Люксембург, Венгрия, Румыния, Болгария и Сербия.