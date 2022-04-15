В Таиланде туристам запретили проводить традиционные водные бои

Власти Таиланда запретили обливаться водой во время национального праздника Сонгкрана из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщает издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На прошлой неделе туристы и местные жители стали съезжаться в столицу страны Бангкок, чтобы отметить национальный праздник, приуроченный к началу тайского Нового года. Традиционно в этот день люди устраивают зрелищную водную битву, обливая друг друга полными ведрами воды и устраивая сражения с водными пистолетами.

Однако в этом году региональные власти приказали всем предприятиям в центре столицы обеспечить соблюдение политики запрета брызгаться водой. За нарушение этих правил людям пригрозили штрафом в размере 100 000 бат, а также тюремным заключением до двух лет за несоблюдение антиковидных мер.

Несмотря на предупреждения властей и строгое наказание, большие толпы людей собрались в центре Бангкока, чтобы отпраздновать фестиваль. По данным местных СМИ, большинство людей были без масок и нарушали антиковидные требования властей. Вскоре власти приказали закрыть все магазины и предприятия в центре, а всем туристам покинуть район.