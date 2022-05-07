Оценено влияние режима ЧП на Шри-Ланке на отдых туристов

Режим чрезвычайного положения (ЧП) не отразится на отдыхе туристов на Шри-Ланке. Такую оценку дали в официальном Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно информации, напряженная ситуация на острове не повлияет на работу всех госслужб, отелей, магазинов и общественного транспорта. "Все протесты проходят вдали от курортных зон", - отмечается в заявлении.

Известно, что накануне президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о введении чрезвычайного положения из-за массовых акций протеста, причиной которых послужил экономический кризис. Соответствующая информация появилась на сайте газеты Times of India. Данное решение было принято после того, как профсоюзы объявили забастовку с требованием отставки действующего главы государства.