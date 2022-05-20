https://news.day.az/tourism/1463479.html Российская авиакомпания возобновила рейсы в Баку
Российская авиакомпания возобновила рейсы в Баку
Российская авиакомпания "Азимут" возобновила рейсы по маршруту Астрахань - Баку - Астрахань.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на авиакомпанию.
По ее данным, с 30 мая рейсы будут выполняться два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.
Согласно расписанию, время посадки воздушного судна в Баку - 14:10 (GMT +4), а время вылета в Астрахань - 15:10 (GMT +4).
Напомним, что авиакомпания "Азимут" выполняет рейсы из Минеральных Вод и Сочи.
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