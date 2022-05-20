В Шамахы пройдет заседание министров туризма стран-участниц Организации тюркских государств

Седьмое заседание министров туризма стран - участниц Организации тюркских государств состоится 24 мая в Шамахы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщила пресс-служба организации.

В сообщении отмечается, что в заседании под председательством главы Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуада Нагиева примут участие министры туризма стран - участниц и стран - наблюдателей в организации, а также высокопоставленные государственные чиновники, эксперты в области туризма и дипломатические представители в Азербайджане.

Модератор заседания - генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев.

"На заседании будут обсуждаться такие вопросы, как увеличение числа рейсов между странами - участницами и странами - наблюдателями в Организации тюркских государств, определение туристического потенциала Шелкового пути, реализация проектов "Совместный тур по современному Шелковому пути" и "Туристическая столица тюркского мира", сотрудничество в сферах зимнего и гольф-туризма, налаживание связей между туристическими ассоциациями и другими структурами.

Участники заседания также утвердят "Положение о туристической столице тюркского мира" и "Туристическую дорожную карту тюркских государств", - говорится в сообщении.