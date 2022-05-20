Прага, которая вас никогда не отпустит

"Прага никогда не отпустит тебя", - утверждал Франц Кафка. Сегодня его слова официально подтверждает статистика - туристы возвращаются в столицу Чехии снова и снова. Прага - город, в который влюбляешься без памяти, несмотря на то что, здесь будут постоянно болеть ноги, легко можно набрать пару кг лишнего веса и потратить кучу денег на совершенно незапланированные покупки.

Так что, неслучайно, что именно Прага стала одним из редких городов Европы, в который, наконец, возобновляются прямые авиарейсы из Баку. Уже с 18 июня у вас есть возможность познакомиться с самым популярным туристическим центром Восточной Европы, с его старинными замками и готическими зданиями, вкуснейшими выпечками и сотнями сортов восхитительного пива.

КАК ДОБРАТЬСЯ

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до Праги при большом количестве желающих увидеть этот прекрасный город, говорит о том, что бронировать билеты рекомендуется заранее. Шенгенскую визу получаете в консульском отделе на 2 этаже "Демирчи плаза" возле станции метро Хатаи. Все ограничения в связи с пандемией в Чехии сняты.

Аэропорт имени Вацлава Гавела всего в км 20 от Праги, так что доехать до города несложно. У 1 терминала садитесь на автобусы N 119, N 110, N191, (N 119 предпочтительнее) и через минут 40 вы в центре города. Билет приобретите в кассовом аппарате, у водителя будет дороже. Стоить это будет от 24 чешских крон (около 1 евро), на Airoport Express билет будет стоить в два раза дороже, но это удобнее, если у вас большой багаж. Такси (жёлтого или белого цвета) обойдется в 500-600 крон (около 20-25 евро), но зато прямо к отелю (кстати, все водители знают английский, чаевые не обязательны, можно расплатиться картой).

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Отели в Праге сертифицированы по "звёздности" довольно-таки честно, то есть если "три звезды", то это так и есть, никакого обмана. А в Праге этого достаточно, город не очень большой, так что не обязательно выбирать отель в самом историческом центре и сильно переплачивать за это. Хорошие трехзвёздочные отели обойдутся в 40-45 евро в сутки, а в центре можно найти даже "четвёрку" за 60-70 евро. Персонал очень вежлив, как минимум двуязычен, то есть свободно говорят на английском, а местами и русском.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Прага - старинный город, расположенный на двух берегах реки Влтавы, называемый "городом ста шпилей", в котором сотни готических зданий в стиле барокко, старинные замки, церкви и уникальные мосты. Город настолько богат достопримечательностями, что без гида в Праге не обойтись. Если вы не купили экскурсионный тур в отеле, то ступайте на Вацлавскую площадь, главную туристическую артерию города.

В каждом городе есть место, называемое его сердцем, но в Праге с этим не совсем просто. Для многих пражан таким местом считается Пражский Град, для других Староместская площадь, для третьих - Карлов мост.

Но одно бесспорно - больше всего людей в любое время года бывает именно на Вацлавской площади, не только туристов, но и местных. Это одна из самых больших городских площадей в мире, где проходят как государственные мероприятия, так и народные гуляния. Это торговый и административный центр города с магазинами, ресторанами, отелями и музеями, с конной статуей святого Вацлава в центре площади. Постоянный поток сюда тысяч туристов и местных создаёт здесь праздничную обстановку в любое время суток и в любое время года.

Это редкий случай, когда прозвучит настоятельный совет не экономить и обязательно присоединиться к туристической группе с гидом. Стоимость экскурсии может быть разной, в зависимости от того, входят ли в цену входные билеты, но минимально от 19 евро, но это того стоит. Дело в том, что даже если вы с помощью указателей найдёте и Пражский Град - это самый крупный замковый комплекс в мире, и Староместскую площадь, вам всё равно нужен гид, чтобы вы не просто посмотрели на все эти уникальные здания, памятники и костёлы, но и узнали очень интересные исторические факты о них.

Кроме того, без гида здесь вполне можно заплутать и пропустить самые интересные места. Вряд ли вы без гида узнаете, что означают фигурки на башне Староместской ратуши с астрономическимим часами Орлой, можете не узнать интересные факты про Тынский храм. Обязательно покажут вам и квартал Йосефов, то есть Еврейский квартал и расскажут про гетто. В Пражском Граде возле базилики святого Йиржи находится Злата Уличка, уникальная улочка с цветными сказочными домиками, в одном из которых жил и сам Франц Кафка.

Еще одно знаковое место в Праге - Карлов мост, соединяющий два исторических района Старе Место и Мала Стране. Этот мост является шедевром готической архитектуры, пропитанный духом старины, здесь проводились рыцарские турниры и праздничные ярмарки.

У Пражского Града есть соперник, на берегу Влтавы на холме - старинная крепость Вышеград с храмом Святых Петра и Павла, ротондой Святого Мартина.

Но есть в Праге и уникальные современные достопримечательности, как например, в парке Кампа статуйки Младенцы или монументальная инсталяция головы Франца Кафки. А автограф Джона Леннона на стене памяти в Мала Стране привлекает сюда сотни его поклонников.

На набережной реки Влтавы есть очень интересное здание, привлекающее туристов, так называемый "Танцующий Дом" или "Пьяный Дом", как хотите. Оно как бы символизирует танцующую пару, его ещё называют "Джинджер и Фред", в честь голливудских звёзд.

Короче, в Праге сотни интересных мест и строений, архитектурных памятников и современных удивительных инсталляций, но, если вы с детьми, обязательно посетите знаменитый пражский зоопарк, а также самый настоящий детский остров на Влтаве с мини-поездом, бассейном и грибом-поливалкой. Есть для детей и очень интересный "Динопарк" с двигающимися и рычащами динозаврами.

А для мужчин, любящих знаменитое чешское пиво, да и семейно можно, ресторан-аттракцион "Вытопно" или "Веерное депо", в котором пиво клиентам привозит паровозик по специально построенной железной дороге, очень популярное место среди туристов.

ЧТО И ГДЕ КУПИТЬ

Что Прага предлагает женщинам - конечно, шоппинг.

Информация для шопоголиков: цены в Праге намного ниже, чем в западноевропейских городах при том же качестве и ассортименте. Самые люксовые магазины и бутики находятся на Парижской улице от набережной Влтавы до Староместской площади - это Dior, Armani, Versace и тому подобное. Более демократичные в районе площади Республики - это красивый торговый центр "Палладиум", "Котва" и другие.

Очень популярны в Чехии ювелирные изделия из граната, местная косметика, а мужчины раскупают знаменитый ликёр "Бехеровка", "Сливовицу" и настоящий абсент, не говоря уже о всемирно известных сортах чешского пива. Кстати, не забудьте о tax-free, в аэропорту можете получить обратно до 21% от потраченной суммы.

ЧТО ПОЕСТЬ

Самые популярные среди туристов - это супы брамборачка и чеснечка, а на второе говяжий тартарак или местный неповторимый гуляш. А на десерт кнедлики, трделники, очень вкусные здесь жареные сыры, смажак. На Вацлавской площади продают вкуснейшие жареные сардельки с кетчупом и горячим глинтвейном. Цены в ресторанах довольно-таки приемлемы, никаких туристических накруток.

КАК ПЕРЕДВИГАТЬСЯ

Город не очень большой, все интересные места можно обойти пешком, но на всякий случай приобретите полуторачасовой талон за 32 кроны, он действует на все виды транспорта. Наиболее удобен в Праге трамвай, он вездесущ, в отличие от автобусов. Компостируйте билет сразу, контролёры беспощадны. Есть в Праге и фуникулёр, и речной паром, в общем, с транспортом всё очень хорошо продумано.

P.S. Если вы приехали в Прагу на неделю, будет не совсем правильно не поехать на однодневную автобусную экскурсию в Карловы Вары или в Вену. Экскурсии продаются повсюду, как в отелях, так и в туристических местах. Цены не дорогие, от 35-40 евро в Карловы Вары, от 80 евро в Вену, но зато масса приятных впечатлений!

Приятных путешествий!

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