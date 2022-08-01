Новая Зеландия отменила все антиковидные ограничения на пересечение границ

Новая Зеландия отменила с 1 августа ограничения на пересечение границ государства, которые были введены в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление в воскресенье вечером сделал министр туризма страны Стюарт Нэш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, с 1 августа 2022 года "туристы из стран, не имеющих соглашений о безвизовом режиме, и иностранные студенты могут подавать заявление о выдаче виз для въезда в Новую Зеландию". "Эти изменения пограничного режима знаменуют собой новый шаг в нашем возвращении к открытому миру, <...> и мы готовы приветствовать иностранных гостей со всего мира", - указано в заявлении министра, опубликованном на сайте правительства страны.

Также глава ведомства отметил, что с понедельника снимаются все санитарные ограничения для круизных судов и прогулочных океанских яхт.