Египет перестоит Хургаду наподобие люксовых курортов ОАЭ

Роскошные виллы и пятизвездочные отели с собственными вертолётными площадками и яхтенными портами, скоростное метро и железнодорожное сообщение, островные курорты а-ля Венеция и многое другое - такой план развития, схожий с курортами ОАЭ, представил египетский курорт Хургада. План рассчитан на долгосрочную перспективу - 20-30 лет, но некоторые проекты планируется реализовать в обозримом будущем - в частности, проект железной дороги Каир - Хургада, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Авторы плана напомнили, что курорт Хургада - один из наиболее известных туристических брендов мира, который посещают как минимум 5 млн туристов более чем 100 национальностей за год. Неудивительно, что именно ей отведено первое место в глобальном плане развития туризма в Египте.

План предполагает создание нескольких новых курортных районов и развития существующих - в их число вошли Сахл Хашиш, "новый город" Хургады, Город Ривьера, курорты Тавила, Макади и др. Например, планируется, что Сахл Хашиш станет "интегрированным городом" на почти 14 тыс. акров площади, где предполагается отстроить массу новой инфраструктуры, в том числе парк развлечений, сафари-зону, оперный театр, а также линию наземного скоростного метро, конгресс-центр и университет. Не обойдётся, конечно, и без роскошных отелей - в том числе в самой большой лагуне на Красном море планируется создать жилой квартал "Венеция".

Курорт Тавила станет местным "Лонг-Айлендом" - на одном из островов Красного моря будет выстроен пятизвездочный отель под управлением одного из самых известных гостиничных брендов в мире. Также на острове будет расположена пристань для яхт, места для дайвинга и площадка для посадки вертолетов. Причем это тоже проект, который планируется осуществить через несколько месяцев.

В Сафаге обещают расширение уже существующего порта, который в итоге должен стать новым многоцелевым терминалом с площадью 810 000 квадратных метров и глубиной 17 м. Здесь предполагается круизный и рыбный порт со всей инфраструктурой. Также новый проект включает и обновление железнодорожного вокзала Хургады - его "захватит" третья линия Египетского экспресса. По всей территории курорта между 3 станциями будут курсировать 6 поездов со скоростью 250 км/ч и 12 поездами со скоростью 160 км/ч. Их маршрут следующий? Станция Сафага - Станция Ривьера Сахл Хашиш - Станция Хургада.