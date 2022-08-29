Будапештский аэропорт пройдет масштабную реконструкцию

Почти в 7,4 млрд. форинтов (1 доллар США = 403 форинта) обойдется венгерским налогоплательщикам реконструкция Будапештского международного аэропорта имени Ференца Листа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, программа развития инфраструктуры уже одобрена Кабинетом министров этой страны.

В этом году воздушная гавань венгерской столицы не испытала сбоев, характерных для большинства европейских аэропортов. Несмотря на большой пассажиропоток, работа этого транспортного узла шла плавно и непрерывно. Это позволило правительству так же плавно перейти к реконструкции аэропорта.

В частности, обновлению подлежат рулежные дорожки и взлетно-посадочная полоса, а также расширится перрон в Будапештского Карго. Работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы будут включать расширение несущих поверхностей и обочин рулежных дорожек на нескольких участках. Будет также обновлена система отвода дождевой воды и сети освещения. Разработка будет осуществляться в два этапа, первый из которых общей стоимостью 3,5 миллиарда форинтов, как ожидается, продлится до начала декабря.

Пассажиропоток в будапештском аэропорту имени Ференца Листа в июле достиг 1 294 608 человек, что составляет 80 процентов от уровня, зафиксированного до пандемии в 2019 году и более чем на 140 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.