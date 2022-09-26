Величайший "композитор застывшей музыки"

Если согласиться с мыслью о том, что архитектура - это застывшая музыка, то, безусловно, одним из величайших "композиторов", известных миру, является Гюстав Эйфель. При этом сам Эйфель представлялся просто инженером, конструктором, но никак не архитектором. Автор и строитель самой узнаваемой, самой посещаемой и фотографируемой достопримечательности мира, называл своё детище просто 300-метровой башней. Башня, вскоре ставшая символом Парижа, служила входной аркой Всемирной выставки 1889 года. Построенная за рекордный срок, всего за два года и два месяца, она должна была быть временным сооружением и после окончания выставки разобрана. Тем более, что очень много парижан были недовольны этим "уродливым страшилищем, испортившим облик города". Но башня не только очень быстро оправдала финансовые затраты, но и стала любимым местом как гостей города, так и местных. Она прославила Эйфеля на весь мир, но было бы несправедливо вспоминать этого человека только по одному, хоть и гениальному проекту.

Так что, считаем необходимым рассказать и о других работах талантливого французского архитектора и инженера.

Статуя Свободы

Наверно, самым известным монументом в мире является Статуя Свободы в Нью-Йорке. А ведь её подарила США именно Франция, в честь столетия независимости страны. Автором знаменитого образа женщины с факелом в руках был французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди, но он не смог бы этого сделать без помощи великого инженера Гюстава Эйфеля, которого Бартольди пригласил сотрудничать. Именно Эйфель разработал прочные кострукции, поддерживающие как огромный вес статуи, так и сильные порывы ветра. Его инженерный гений был на высоте, это признано всем миром.

Вокзал Ньюгати, Будапешт

Хотя Гюстав Эйфель создал около двухсот различных проектов, лучше всего у него получались мосты и вокзалы. Один из самых красивых и величественных железнодорожных вокзалов был построен студией Эйфеля в тогдашней Австро-Венгрии, в Будапеште, недалеко от парламента. Роскошное здание часто называют Западным вокзалом.

Виадук Гараби

Это сейчас никого не удивишь железными мостами километровой длины, а в середине 80-х годов ХIX века, виадук через реку Трюйер на железной дороге Безье - Клермон-Ферран был довольно таким смелым и интересным решением. Длиной более полукилометра на высоте 125 метров, виадук был просто уникален.

Обсерватория Ниццы

На горе Мон-Гро на высоте более 350 метров находится одна из достопримечательностей Ниццы - обсерватория, главный купол которой спроектировал именно Гюстав Эйфель. А ведь общеизвестно, что в сооружениях такого назначения именно купол и является самым важным элементом строительства.

Пирс Конак

В Измире, на самом берегу моря, сейчас находится знаменитый торговый центр Пирс Конак, спроектированный в конце XIX века Гюставом Эйфелем как здание таможни. Именно с этого пирса и выходили в море местные моряки.

Собор Святого Марка в Чили

Часто называемый Собором Арика, построенная на крайнем севере Чили, эта католическая церковь была заказана мастерской Эйфеля правительством Перу. Здание очень красивое и даже величественное, как и подобает сооружению такого назначения!

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