Беда в Таиланде обернулась для туризма большими перспективами

Экономический кризис "дотянулся" и до Таиланда - местная валюта обесценилась до 38 бат за доллар. Эксперты пытаются найти в этой беде положительную сторону, в частности заявляя, что ослабление бата является одним из нескольких важных факторов, делающих тайский туризм более привлекательным для иностранцев в постпандемические времена. Об этом заявила Президент Ассоциации отелей Таиланда (THA) Марисса Нунбхакди, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Она напомнила, что с октября Таиланд отменяет все "схемы въезда", такие как "Test & Go" и "Thailand Pass" - в итоге чего "набрался импульс для открытия границ". "Слабый бат может помочь индустрии туризма, поскольку теперь туристы могут тратить больше денег в Таиланде", - отметила она. Хотя с другой стороны она опасается, что слабый бат не сможет компенсировать выросшие транспортные расходы. Она сказала, что всплеск стоимости авиабилетов серьёзно повлиял на количество иностранных туристов, прилетающих в королевство - добавила она.

Всего в Таиланд прибыло около 5 млн туристов. Эксперты ожидают, что с октября их число начнёт расти - в связи с отменой ограничений и началом высокого сезона. Что касается ситуации с тайской валютой, то, как отметили в местных СМИ, последний раз бат обваливался до столь низкого курса 16 лет назад. Причем в этот раз падение совершилось быстрее, чем ожидалось.