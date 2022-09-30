Туристам назвали 5 бесплатных способов получить дополнительное пространство для ног в самолете

Чтобы получить дополнительное пространство для ног на рейсах без дополнительной оплаты, туристы могут взять на заметку пять способов, как это сделать. Daily Star поделился советами экспертов по путешествиям, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Инсайдеры часто делятся секретами полетов, чтобы помочь пассажирам получить максимальную отдачу от поездки, от советов по упаковке вещей до получения желанных апгрейдов. Теперь эксперты по путешествиям рассказали, как можно использовать дополнительное пространство для ног - без необходимости платить за первый класс или раскошеливаться на дополнительные сборы в экономклассе, которые авиакомпании часто взимают с тех, кто хочет лететь не в тесноте.

Избегать ранней регистрации

Если турист летит один или с кем-то, но прекрасно может провести полет в одиночестве, тогда стоит рискнуть и зарегистрироваться, как это сделали большинство других пассажиров. Может быть так, что есть свободные места с дополнительным местом, которые авиакомпания с радостью предоставит оставшимся путешественникам бесплатно.

Пользоваться программами для часто летающих пассажиров

Регулярно и часто путешествующим туристам, которые пользуются услугами одной и той же авиакомпании, стоит уточнить у представителей перевозчика, есть ли у них какие-либо программы поощрения для постоянных клиентов. Зачастую это такие льготы, как дополнительное пространство для ног, ручная кладь и ускоренная посадка - и часто участие в этих программах бесплатное.

Выбирать места в первом ряду

Большинство авиакомпаний взимают дополнительную плату за места в первом ряду, но это не всегда относится к большим самолетам, которые имеют разделительные перегородки между салонами. Эти места обращены к глухой стене, но часто имеют дополнительное пространство для ног.

Рисковать

Отправляясь в путешествие с другом/второй половиной, можно попробовать бесплатно "захватить" весь ряд кресел. Для этого эксперты посоветовали бронировать места у окна и у прохода. В этом случае маловероятно, что другие пассажиры забронируют место посередине, если только это не последнее место на борту авиалайнера. Конечно, это сопряжено с риском того, что, если рейс выкуплен полностью, пара туристов окажется по обе стороны от незнакомца. Но и в этом случае есть выход: нужно очень вежливо попросить его поменяться местами, чтобы сесть вместе.

Подписаться на уведомления о свободных местах

Существуют приложения и веб-сайты, которые отправляют туристам уведомления, когда на рейсе появляется лучшее место. Если пришло время регистрироваться и есть более просторное место, нет ничего плохого в том, чтобы спросить сотрудников на стойке регистрации, можете ли вы пересесть на это место. Часто персонал не отказывает.