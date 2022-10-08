Тайваньская авиакомпания создала самолет в стиле Пикачу, передает Day.Az со ссылкой на Тelegram-канал "Лента дня".

На корпусе так называемого Pikachu Jet красуются двенадцать покемонов.

На борту тоже особенная атмосфера: можно посмотреть культовое аниме, пока стюардесса в форме с Пикачу несет еду в виде покемонов.