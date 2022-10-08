Первый туристический центр на освобожденных землях формируется в Суговушане

Первый туристический центр на освобожденных от оккупации землях формируется в Суговушане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев на международной научно-практической конференции на тему "Нафталан - синергетический источник здоровья и туризма. Новые реалии в регионе".

"Создание этого туристического центра также имеет значение для развития туризма в Нафталане. Так, близость к Суговушанскому туристическому комплексу, фундамент которого был заложен в прошлом году главой государства, дает основание говорить о том, что туристические поездки туда будут организовываться как из Гянджи, так и из Нафталана. Конечно, организация туристических поездок из Нафталана в Суговушан окажет положительное влияние на создание дополнительных бизнес-зон. Важным фактором развития туризма региона считается ввод в эксплуатацию существующей дорожной инфраструктуры в направлении Нафталан - Талыш - Суговушан. Указанная дорожная инфраструктура облегчит выезд туристов из Нафталана в Суговушан и поможет организовать краткосрочные туристические поездки", - сказал Нагиев.

Он отметил, что за последние шесть лет в Нафталане была проведена масштабная работа как по созданию новой, так и по восстановлению и реконструкции существующей инфраструктуры с применением льгот в инвестициях для развития потенциала оздоровительного туризма. Если посмотреть на динамику использования лечебных услуг и оздоровительного туризма в Нафталане в последние годы, за исключением периода пандемии, можно наблюдать рост числа как местных, так и иностранных туристов.

"В Нафталане насчитывается до 15 мест размещения, относящихся к категории санаториев и отелей, общий номерной фонд которых составляет около 1 800", - сказал Нагиев.