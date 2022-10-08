Ожидается, что до 2025 года освобожденные территории посетит около 1 млн туристов

Ожидается, что до 2025 года освобожденные территории посетит около 1 миллиона местных и иностранных туристов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов на международной научно-практической конференции на тему "Нафталан - синергетический источник здоровья и туризма. Новые реалии в регионе".

Он отметил, что это говорит о еще больших перспективах.

"Развитие и восстановление Карабаха, в том числе правильная реализация туристического потенциала региона, остаются почетной и ответственной миссией каждого из нас. В реализации этой деятельности должны быть мобилизованы не только государственные структуры, но и каждый наш гражданин, а также проживающие за рубежом азербайджанцы", - сказал Гусейнов.