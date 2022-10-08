https://news.day.az/tourism/1501738.html В Карабахе создадут современные спа-центры
В Карабахе создадут современные спа-центры
Одной из основных целей является создание в Карабахе современных спа-центров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал завсектором Государственного агентства по туризму Азербайджана Эльгюн Джавадов на международной научно-практической конференции на тему "Нафталан - синергетический источник здоровья и туризма. Новые реалии в регионе".
"С этой точки зрения оздоровительный туризм в Нафталане является для нас большим опытом", - сказал он.
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