Популярная азиатская страна сняла все ограничения для туристов

Ещё одна популярная у туристов страна ЮВА избавилась от "ковидных" барьеров - посольство Южной Кореи официально заявило об отмене положения об обязательной проверке ПЦР-теста у иностранных туристов после въезда в страну, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

До данного решения туристы должны были сделать ПЦР-тест в течение 24 часов. Теперь данное ограничение снято - тест при желании можно сдать в медпункте добровольно. Требования о наличии прививочных сертификатов и ПЦР-тестов, сданных до вылета, было снято ещё раньше. В статусе рекомендации сохраняется только заполнение электронной анкеты - которая предполагает введение туристом информацию о прибытии до въезда, информацию о состоянии здоровья и т.д. в систему Q-CODE.