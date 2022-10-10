Для туристов в Таиланде взвинтили плату

Пять национальных парков Таиланда в качестве "приветствия" вернувшимся иностранным туристам объявили о новой плате за вход - и она вырастет в два раза, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru. При этом плата для тайцев остаётся прежней. Официальная причина такого взвинчивания платы - снижение антропогенной нагрузки, однако его "национальная ориентированность" может вызвать вопросы у туристов, которых она ударит по карману.

В прошлом году плата за вход как для тайцев, так и для туристов составляла 200 бат ($5.3 или чуть больше 330 руб.) Но госчиновники решили, что возвращение туристов надо отметить. Решение было опубликовано на странице Департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений в Facebook - в целом это документ на две страницы о новых правилах и плате за билеты. Цены и парки следующие:

1. Национальный парк Као Яй в центральной провинции Накхонратчасима, Прачинбури, Сарабури и Накхон Найок. Взрослый билет подорожает 400 бат, Детский: 200 бат

2. Као Лаем Я - Национальный парк Му Ко Самет в восточной провинции Районг (включая Ко Талу, Ко Куди, Ко Кхам - Ко Круай) Взрослый: 300 бат, детский: 150 бат

3. Национальный морской парк Му Ко Анг Тонг в южной провинции Сурат Тани (включая Ко Вуа Та Лаб и Ко Мае Ко). Взрослый: 300 бат, детский: 150 бат

4. Hat Nappharat Thara-Mu Национальный парк Ко Пхи Пхи в южной провинции Краби (включая острова Пхи Пхи Дон, Ко Пхи Пхи Лей и Ко Май Пхай) Взрослый: 400 бат, дети: 200 бат

5. Национальный парк Му-Ко-Ланта в южной провинции Краби (включая острова Ко-Рок, Ко-Нгай, Ко-Ха и Ко-Хин-Даенг - Конг-Хин-Муанг) Взрослый: 400 бат, дети: 200 бат

Отметим, что по крайней мере последние парки, т. е. острова, были весьма популярны в том числе и у российских туристов. Остановит ли туристов необходимость платить почти 670 рублей по нынешнему курсу - вопрос, но сумма на семью получится явно немалая.