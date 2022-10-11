Авиакомпания отрицает ввод запрета на популярный гаджет Apple при перелетах
Немецкая авиакомпания Lufthansa отрицает, что вводила запрет на AirTag, популярный гаджет Apple, позволяющий следить за местоположением багажа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Как сообщает журнал Airways Magazine, в компании утверждают, что твиты с официального аккаунта Lufthansa об "опасном грузе" не подразумевают запрета на устройство.
"Lufthansa не запрещала использование AirTags на своих рейсах. Существует действующее правило ИКАО в отношении таких устройств, но оно не имеет ничего общего с Lufthansa или любым другим перевозчиком", - сообщил представитель авиакомпании.
Согласно правилам ИКАО, требования для электронных устройств в багаже применяются только к устройствам с ионно-литиевыми батареями, таким как смартфоны и планшеты. В AirTag используется небольшая батарея CR2032, как в наручных часах.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре