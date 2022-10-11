https://news.day.az/tourism/1502408.html Утверждено новое соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Израилем
Утверждено новое соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Израилем
Утверждено новое соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Израилем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Израиль о воздушном сообщении".
Депутаты подчеркнули, что новое соглашение будет способствовать развитию отношений между двумя странами.
После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.
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