АТУ ФРАНС провела первую презентацию в Баку

После двухлетнего пандемийного перерыва 12 октября 2022 года Национальное Агентство по развитию туризма Франции "АТУ ФРАНС" с радостью вновь представило Францию, которая вот уже много лет сохраняет статус первого в мире туристического направления.

Гостей мероприятия в Баку приветствовала Елена Де Бошам, директор "АТУ ФРАНС" по странам СНГ, России и Украине, и представила участникам мероприятия французскую делегацию, которая состояла из топ-менеджеров альпийских отелей Франции, крупных торговых центров Парижа и других партнёров.

Во время презентации Елена Де Бошам сообщила, что Франция отменила все ограничения для туристов, которые были введены в связи с пандемией коронавируса и теперь Франция ждёт также туристов из Азербайджана.

Присутствующим во время мероприятия представителям тур-индустрии Елена Де Бошам назвала 10 причин приехать во Францию.

1 причина - многообразие видов отдыха во Франции. Этому способствует богатство и разнообразие французских регионов - знаменитые Париж, Лазурный берег и Французские Альпы.

Городской и экскурсионный туризм, пляжный отдых (Средиземноморье, Атлантика), горнолыжные курорты и активный отдых. Семейные каникулы, гастрономический и событийный туризм.

2 причина - развитая инфраструктура, удобное транспортное сообщение.

Доехать до Франции займёт 2 часа времени из Лондона, к примеру, 1 час из Бельгии и 4 часа из Франкфурта. Железнодорожное сообщение между французскими регионами также очень удобное. Путешествие из Парижа в Бордо займёт 2 часа 30 минут. 46 минут - Париж - Реймс, 1 час 45 минут Париж - Страсбург и 3 часа времени займёт путешествие из Парижа в Марсель. Цены на билеты не дорогие при раннем бронировании.

3 причина - разнообразие видов проживания.

Во Франции туристам предоставляется огромный выбор проживания на любой вкус и бюджет: Palaces de France - это вершина французской отельной классификации, также на выбор такие отельные новинки, как Bulgari 5*, Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle, Cheval Blanc Paris, So/Paris Sofitel, Maybourne Riviera (Côte d'Azur), Anantara (Nice). После реновации можно остановиться в Hôtel du Louvre (Paris) и Hôtel du Palais (Biarritz).

4 причина - культура.

Во Франции более 8000 музеев и более 45 000 памятников, в том числе из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно во Франции организуется около 6000 фестивалей и других культурных мероприятий. Последние музейные открытия уже стали обязательными к посещению: Фонд Луи Витон и коллекция Пино в Париже, фонд Лума в Арле для любителей современного искусства, парижские музеи Карнавале и Клюни для поклонников истории, музеи Диор и Ив Сен-Лорана для ценителей моды и подводный музей в Каннах для искателей необычных форматов.

5 причина - природа Франции.

Во Франции 11 национальных заповедников и 58 природных парков. Величественные горы, прекрасное побережье или живописные деревни не оставляют равнодушными никого. Термальные и спа-курорты, треккинг, йога в горах, речные круизы, велосипедные маршруты, лыжные трассы и даже сафари представлены на выбор туриста для исследования красивой природы Франции.

6 причина - гастрономия.

Как известно, талант французских поваров прославил Францию на весь мир. Неслучайно французская кухня внесена в список Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. Вы получите гастрономическое удовольствие от посещения, будь то бистро мишленовского ресторана, трактира с белыми скатертями, фуд-трака или местного рынка.

Традиционные и оригинальные блюда регионов Франции, хрустящие багеты, зрелые сыры, соблазнительные пирожные, настоящий букет вин непременно стоит попробовать во Франции.

7 причина - французские ремесла.

Во Франции огромное количество региональных ремесел, многие из которых уже давно стали мировыми брендами: Лиможский фарфор, хрусталь Lalique, Baccarat, Daume, автомобили Bugatti, обюссонские ковры и гобелены, парфюмерные дома Грасса: Fragonard, Galimard и Molinard.

8 причина - активный отдых в Альпах.

Французские Альпы - это идеальное место для зимнего отдыха:

- Крупнейшая зона катания в мире, в том числе, Три Долины (600 км лыжных трасс)

- Самый высокогорный лыжный центр в Европе (3230 м)

- Самое большое количество подъемников (около 200)

- Около 1500 инструкторов

- Самые разнообразные виды катания: горные и беговые лыжи, фрирайд, а также снегоступы, мотоскутеры, погружение под лед, ралли на льду, зиплайны и прыжки с трамплинов.

9 причина - шопинг.

Путешествие во Францию немыслимо без шоппинга. Во Франции известные марки одежды можно купить в несколько раз дешевле, а магазинов великое множество на любой вкус и выбор товара огромен. Туристы могут воспользоваться распродажами, которые регулируются государством и проводятся два раза в год. Зимняя распродажа начинается через пару недель после Рождества и приходится на начало января, а летняя - на конец июня, перед сезоном летних отпусков.

10 причина - богатый календарь мероприятий.

Знаменитый Каннский фестиваль с его красной дорожкой и звёздами кино, Парижская неделя моды, Кубок мира по горнолыжному спорту, которые в 2023 году примут два легендарных горнолыжных курорта Франции Куршевель и Мерибель, 10-й Кубок мира по регби, который пройдёт также в 2023 году в нескольких городах Франции и наконец, главное событие 2024 года - Париж примет Олимпийские и Паралимпийские Игры.

"Мы с нетерпением ждём Вас, Ваших друзей, Ваших коллег и клиентов во Франции!", - подытожила Елена Де Бошам.

Нихад Ахвердиев