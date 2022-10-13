Тайвань отменил карантин для туристов

С цветами и аниматорами, но пока ещё в масках: на Тайване торжественно встречают первых почти за три года иностранных туристов, которые не обязаны отправляться на трёхдневный карантин. Власти острова первыми в мире, в начале 2020 года, ввели ограничения для въезжающих, и с некоторыми изменениями они действовали до сих пор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, теперь карантин не обязателен, нужно лишь пройти экспресс-тест и неделю заниматься "самонаблюдением" - внимательно относиться к симптомам и избегать мест массового скопления людей. Одновременно разрешили въезд, собственно, туристам - до этого иностранцам была нужна веская причина для визита.

На Тайване в то же время сохраняется полномасштабный масочный режим: снимать защиту можно только дома, во время еды и занятий спортом.