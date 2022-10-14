В Стамбуле пять ресторанов впервые получили звезды Michelin

Пять ресторанов Стамбула в Турции впервые стали обладателями звезд Michelin. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Две звезды получил ресторан TURK Fatih Tutak в районе Бомонти, еще четыре заведения были награждены одной звездой. Три звезды не получил никто.

Также 10 заведений вошли в список рекомендаций от гида Michelin Bib Gourmand.

"Сегодня приход гида Michelin подсвечивает это высококлассное гастрономическое направление для гурманов со всего мира. Кулинарная сцена Стамбула просто поразила нашу команду", - заявил Гвендаль Пулленек, международный директор гида Michelin.

В двухзвездочном ресторане TURK Fatih Tutak подают традиционные блюда в современном осмыслении - например, мини-кальмаров из Эгейского моря, откормленного молоком барашка и бамию с йогуртом из буйволиного молока. Оно из фирменных блюд - моллюски в съедобной раковине, напоминающие о традиционном уличном блюде Турции.