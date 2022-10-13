Первый космический турист Тито отправится на Луну вместе с женой

Первый в истории космический турист, 82-летний Деннис Тито, приобрел места на борту корабля Starship для себя и своей жены, чтобы совершить недельный полет вокруг Луны. Об этом в своем Twitter сообщила компания SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Деннис и Акико Тито - первые два члена экипажа второго коммерческого космического полета Starship вокруг Луны", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что корабль облетит Луну на расстоянии 200 км над поверхностью, а затем вернется на Землю.