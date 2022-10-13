https://news.day.az/tourism/1503178.html Первый космический турист Тито отправится на Луну вместе с женой
Первый космический турист Тито отправится на Луну вместе с женой
Первый в истории космический турист, 82-летний Деннис Тито, приобрел места на борту корабля Starship для себя и своей жены, чтобы совершить недельный полет вокруг Луны. Об этом в своем Twitter сообщила компания SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Деннис и Акико Тито - первые два члена экипажа второго коммерческого космического полета Starship вокруг Луны", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что корабль облетит Луну на расстоянии 200 км над поверхностью, а затем вернется на Землю.
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