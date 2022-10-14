Первый в мире космический турист купил билеты на полет вокруг Луны

Деннис Тито, который является первым в мире космическим туристом, купил билеты на полет вокруг Луны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

82-летний Тито вместе с женой Акико купил два места на будущий рейс космического корабля SpaceX, который облетит естественный спутник Земли. Тито отметил, что сроки полета не уточняются и корабль вряд ли отправится к Луне в ближайшем будущем.

Космический турист совершил первый полет в апреле 2001 года. Тито летал на Международную космическую станцию на борту российского корабля "Союз ТМА-32". Полет обошелся в 20 миллионов долларов.