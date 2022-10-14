https://news.day.az/tourism/1503220.html Первый в мире космический турист купил билеты на полет вокруг Луны
Первый в мире космический турист купил билеты на полет вокруг Луны
Деннис Тито, который является первым в мире космическим туристом, купил билеты на полет вокруг Луны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
82-летний Тито вместе с женой Акико купил два места на будущий рейс космического корабля SpaceX, который облетит естественный спутник Земли. Тито отметил, что сроки полета не уточняются и корабль вряд ли отправится к Луне в ближайшем будущем.
Космический турист совершил первый полет в апреле 2001 года. Тито летал на Международную космическую станцию на борту российского корабля "Союз ТМА-32". Полет обошелся в 20 миллионов долларов.
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