Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлен

Режим временного ограничения полетов на юге и в центральной части Российской Федерации продлен до 3.45 мск 22 октября. Об этом сообщается на сайте Росавиации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В последний раз этот режим был продлен до 16 октября.

Отменены рейсы в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Рекомендуется воспользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные российские аэропорты работают в обычном режиме.