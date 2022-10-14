Браконьер открыл огонь по охранникам национального парка

В ходе контрольных мероприятий, проведенных на территории парка сотрудниками национального парка "Аггель", около 2 часов ночи были выявлены лица, незаконно ловившие рыбу.

Как передает Day.Az, начальник службы охраны биоразнообразия Фируддин Алиев сказал, что один из браконьеров, не подчинившийся законным требованиям сотрудников национального парка, открыл огонь из охотничьего ружья и скрылся с территории. В ходе инцидента пострадавших не было, один из браконьеров был задержан.

В ходе расследования было установлено, что задержанным браконьером был житель Бейлаганского района Бейлер Ферзалызаде.