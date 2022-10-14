Село Хыналыг может быть включен в Список мирового наследия ЮНЕСКО

"В 2023-2024 году село Хыналыг будет включено в Список мирового наследия ЮНЕСКО".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев.

Он отметил, что сейчас в селе проводятся восстановительные работы: "В этом году планируется отреставрировать 11 домов. Для этого из Ирана приглашены специалисты. Восстановление этих домов завершится до конца текущего года".

Фуад Нагиев также добавил, что по требованию ЮНЕСКО в селе будут проведены линии воды и канализационные линии.

Отметим, Государственный историко-архитектурный и этнографический заповедник "Хыналыг" при Государственном агентстве по туризму в 2019 году был включен в предварительный список Комитета мирового наследия ЮНЕСКО.