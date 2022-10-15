Туристов в Германии заставят платить за газ и свет

Немецкие отели попытаются "выбраться" из энергетического кризиса за счёт туристов и вводят дополнительные топливные сборы для туристов по примеру авиакомпаний, но только за электроэнергию и отопление. При этом отелям приходится соблюдать крайне сложный баланс - без поборов с туристов они разорятся до конца зимы, но "перебрав" с размером такого налога, они рискуют получить массовые отказы туристов почти с тем же результатом. При этом "в отказ" туристы уходят уже от дополнительной суммы в 15 евро и выше. Такую статистику, ссылаясь на данные Немецкой туристической ассоциации (DRV) представил АТОР, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В среднем сумма сбора пока не превышает 9 евро даже в самых люксовых отелях, в среднем цена налога - 3-5 евро, заявляют эксперты, приводя следующие примеры. Отель 5* Bareiss в популярной туристической провинции Шварцвальд, где номер стоит 285 евро, с сентября ввёл сбор в размере 9 евро за ночь, причём владельцы не исключают повышения "энергетического сбора" по мере наступления зимних холодов и увеличения расходов на отопление. Schlossgut Gross Schwansee на побережье Балтийского моря берёт 5 евро с туриста за весь период пребывания, Krone-Post в Баварии такой же налог просит за ночь, The Hearts в Браунлаге просит всего 3 евро.

В любом случае, владельцы говорят, что это вынужденная мера, причем она не восполнит все потери. "Без этих поборов самое позднее к марту мы израсходуем все резервы и разоримся", - оценил владелец отеля Krone-Post Мейк Линдберг. Впрочем, помогут ли удержаться на плаву дополнительные 5 евро с туриста - вопрос, когда надо покрыть отелю платежи за газ и электричество в размере 200 000 евро в год. "Сумма сбора должна быть 7,5 евро за ночь. Однако при стоимости 130 евро за номер лишние 7,5 евро грозят оттоком клиентов", - уверяет отельер.

В целом пока туристы понимают, в чём причина поборов - добавляют немецкие владельцы отелей. Однако платить готовы не все. Пункт о дополнительных расходах за энергию теперь появился и в условиях договора с клиентами: туристов предупреждают о возможных поборах, которые им придется оплатить на месте. Если за 20 дней до заезда гостиница введет такой сбор и его сумма превысит 8% от стоимости ночевки, турист вправе аннулировать бронь без штрафов. И волна отмен уже началась - с суммы в 15 евро доплаты туристы начинают не только отменять туры, но и обращаться с жалобами - жалуются отельеры.