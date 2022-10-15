Туристов предупредили о вспышке лихорадки Денге

Случаи массового заражения лихорадкой денге набирают обороты во Франции - самой популярной стране в Европе среди туристов. Французские ученые в настоящее время борются за сдерживание вспышки инфекции в Провансе.

На данный момент 47 человек пострадали от лихорадки, которую распространяют инфицированные азиатские тигровые комары, сообщил The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Этот вид кровососущих, характерный для тропиков, в настоящее время обитает во Франции локально, но согласно прогнозам ученых, в течение четырех или пяти лет они распространятся уже по всей стране. Более того, те же ученые утверждают, что насекомые станут обычным явлением в Великобритании всего через десятилетие.

Случаи массового заражения лихорадкой денге набирают обороты во Франции - самой популярной страной в Европе среди туристов. Французские ученые в настоящее время борются за сдерживание вспышки инфекции в Провансе.

На данный момент 47 человек пострадали от лихорадки, которую распространяют инфицированные азиатские тигровые комары, сообщил The Sun.

Этот вид кровососущих, характерный для тропиков, в настоящее время обитает во Франции локально, но согласно прогнозам ученых, в течение четырех или пяти лет они распространятся уже по всей стране. Более того, те же ученые утверждают, что насекомые станут обычным явлением в Великобритании всего через десятилетие.

Справка: Лихорадка денге - это вирусная инфекция, передающаяся при укусе инфицированного комара. Как правило, кусают особей комаров Aedes Aegypti женского пола. Узнать их можно по черно-белым полосками на теле. Вирус инкубируется внутри комара в течение 8-10 дней и накапливается в его слюнных железах.

Кровососущие могут кусать днем при облачной погоде и ночью. Комары проворно передвигаются близко к земле, их жужжания практически не слышно

Уже сейчас денге является второй наиболее часто выявляемой причиной лихорадки у нездоровых иностранных путешественников. Так, доктор Ирен Лай, медицинский директор группы International SOS, сообщила следующее: "Денге передается через укусы комаров. Это растущая проблема, с увеличением числа случаев, вспышки становятся все более масштабными и распространенными, а болезнь появляется в новых районах. Денге, как и большинство болезней, вызывает целый спектр заболеваний. Как правило, серьезной опасности денге не представляет, но в некоторых случаях люди могут испытывать сильные головные боли, высокую температуру и заметят сыпь. В самых тяжелых случаях это может привести к кровотечению и отказу работы органов, что может привести к летальному исходу".

Для путешественников нет вакцины против лихорадки денге. Чтобы ее предотвратить, туристам следует придерживаться некоторых мер безопасности. Так, снизить риск укусов возможно с помощью репеллентов, ношения одежды, покрывающей все тело, использование москитных сеток.

В настоящее время комары принимают "последнюю кровавую трапезу" перед тем, как впасть в спячку. Другими словами, они отчаянно ищут людей, чтобы укусить.

Эксперт по предотвращению укусов и глава компании по борьбе с комарами Говард Картер рекомендовал придерживаться метода маскировки (CLOAK), чтобы избежать укусов.

CLOAK расшифровывается следующим образом:

C - Прикройте руки и ноги подходящей одеждой.

- Прикройте руки и ноги подходящей одеждой. L - Настоятельно рекомендуется одежда светлых тонов.

- Настоятельно рекомендуется одежда светлых тонов. О - запахи, телесные или иные, такие как определенные ароматы и духи, привлекают комаров. Поэтому тщательно мойтесь, включая отшелушивание мочалкой, и не пользуйтесь духами.

- запахи, телесные или иные, такие как определенные ароматы и духи, привлекают комаров. Поэтому тщательно мойтесь, включая отшелушивание мочалкой, и не пользуйтесь духами. А - Нанесите эффективное, желательно натуральное средство от насекомых.

- Нанесите эффективное, желательно натуральное средство от насекомых. К - По возможности держитесь подальше от застойной воды.

Специалист объяснил, какие части тела любят кусать комары и как люди могут избежать этих тварей: "Многие комары садятся на уши, запястья и лодыжки, потому что именно там кожа тоньше, а кровеносные сосуды расположены ближе к поверхности. Это одна из причин, по которой женщин обычно кусают чаще, чем мужчин.

Итак, рекомендуется умыться мылом с люфой, содержащим цитронеллу, затем распылить и использовать увлажняющий крем, содержащий цитронеллол. Но всегда используйте спрей в последнюю очередь. Попробуйте жечь ароматические палочки, содержащие яванскую цитронеллу, вещество, которое значительно снижает вашу привлекательность для насекомых. Легкий дым, который они выделяют, еще больше помогает их сдерживать. Поместите аромапалочку в надежное место, подожгите ее кончик, затем задуйте пламя. Следите за тем, чтобы держать ее подальше от детей и животных".

А вот духи могут иметь противоположный эффект: некоторые запахи на самом деле привлекают насекомых, а не отпугивают их. "Также важно избегать любых ароматических компонентов. Некоторые ароматы, такие как лавандовые сочетания, на самом деле привлекают насекомых - просто присмотритесь к кусту лаванды. Имейте в виду, что большинство туалетных принадлежностей и солнцезащитных кремов, а также большинство средств для смягчения тканей содержат отдушку. Следите за своим запахом. Используйте средства защиты на любой открытой коже и опрыскивайте одежду; комары могут прокусить ткань, даже толстые джинсы. Перед входом нанесите средство от насекомых на дверь и вокруг нее, так как комары часто подстерегают снаружи дверей и окон, и эта простая процедура помогает уберечься от них".