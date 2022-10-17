Более 40% европейских хозяев делят свои дома с туристами

Хозяева европейских домов вынужденно стали хостесами и теперь делят свою жилплощадь с туристами. Причина невольного сожительства - подорожавшая жизнь в Европе и желание сохранить прежний комфорт. Об этом сообщил Airbnb - онлайн-сервис по размещению и поиску краткосрочной аренды жилья, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

В одном из своих последних пресс-релизов компания опубликовала следующие данные: 40% европейских хозяев делят свои дома с путешественниками, чтобы повысить собственный уровень жизни, к которому они привыкли. Согласно информации, хозяева из стран ЕС, которые принимали гостей в первой половине 2022 года, заработали в общей сложности более 270 млн евро. С другой стороны, туристы тоже пытаются экономить и ищут доступные варианты путешествий по всей Европе. Две стороны нашли взаимовыгодное, хотя и не всегда комфортное решение. Владельцы жилой недвижимости, которые ранее и подумать не могли, чтобы сдавать комнату или койко-место для путешественников, теперь выстраиваются в очередь на площадку краткосрочной аренды, чтобы предложить свой дом туристам и получить от этого практически мгновенный доход.

За последние несколько лет значительно увеличилось число европейцев, которые переоборудовали часть своего жилья под хостел, а сами решили стать хостесами, чтобы принимать путешественников. Считается, что тренд за борьбу дополнительного заработка на туристах начал еще более активно распространяться в прошлом году, когда одна из статистических компаний опубликовала данные заработков обычных европейцев: в 2021 доход среднестатистического жителя Европы от размещения путешественников составил 3'000 евро. Оказалось, что это на 18% больше по сравнению с доковидным 2019 годом, а также эквивалентно дополнительной оплате за два месяца для средней семьи в ЕС.

"Сдача в аренду своих квартир и домов - это экономический спасательный круг для многих обычных европейцев, который помогает им позволить себе растущую инфляцию и расходы на проживание, но в то же время обременительные местные правила означают, что многие другие лишены этой возможности", - заявила глава отдела политики ЕС в Airbnb Джорджина Броуз.

Кроме того, данные Airbnb показали, что хозяева ЕС приняли больше гостей, чем любой другой регион в мире, и в совокупности они заработали более 43 млрд евро, сдавая свои дома в аренду Airbnb. Этим же объясняется и то, что большинство хозяев европейских квартир размещают только одно объявление, и многие объекты расположены за пределами городских центров, помогая распространять туристические преимущества среди местных сообществ и семей.

"Основываясь на опросе принимающих стран ЕС, почти каждый пятый ответил, что он или кто-то из его домашних работает в сфере образования или здравоохранения. Более половины тех, кто самостоятельно сообщает о своем поле, - женщины, более половины работают полный или неполный рабочий день, а более четверти - пенсионеры", - говорилось в заявлении сервиса.

Также было отмечено, что Комиссия Евросоюза в настоящее время разрабатывает предложения по новым согласованным правилам в ЕС, а Airbnb выдвинула видение того, как использовать преимущества данного типа аренды для европейцев, предоставляя правительствам инструменты для борьбы с чрезмерным туризмом.

Тенденция обещает быть еще более оживленной, судя по тому, что месячное количество ночей, проведенных в ЕС в первой половине 2022 года, превысило уровень доковидного 2019 года. Так, по данным Евростата, гости провели около 199 млн ночей в краткосрочной аренде жилья, забронированного в ЕС через Airbnb, Booking.com, TripAdvisor или Expedia Groups.