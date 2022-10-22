Россия и Индия хотят увеличить количество авиарейсов

Россия и Индия ведут переговоры о расширении географии рейсов между странами. Об этом заявил президент Индийской палаты международного бизнеса Манприт Сингх Наги, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящее время в Индию можно попасть только из Москвы. Со 2 ноября "Аэрофлот" начнет трижды в неделю отправлять свои самолеты на индийский курорт Гоа.

Наги заявил, что требуются рейсы во Владивосток, Новосибирск, Омск, Санкт-Петербург. Также он призвал развивать сообщение с другими индийскими городами. По его словам, правительства обеих стран сейчас обсуждают это, пытаются найти возможности.