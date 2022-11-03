https://news.day.az/tourism/1508579.html Али Асадов внес изменения в Устав AZAL
Али Асадов внес изменения в Устав AZAL
Внесены изменения в устав ЗАО "Азербайджанские авиалинии".
Как передает Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно решению, в состав правления Закрытого акционерного общества "Азербайджанские Авиалинии" внесены изменения.
Состав правления будет состоять из 7 человек - президента ЗАО, 2 первых вице-президентов и 4 вице-президентов. До сих пор состав правления состоял из 7 человек - президента, первого вице-президента и других вице-президентов ЗАО.
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