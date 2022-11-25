Турция запустит высокоскоростные поезда из Анкары в Стамбул

Власти Турции готовят проект строительства линии высокоскоростных поездов, благодаря которой путь между Анкарой и Стамбулом сократится с пяти часов до 80 минут, передает Day.Az со ссылкой на газету Star.

Пропускная способность линии составит 240 000 пассажиров в день. Скорость движения поездов достигнет 350 км/ч, а стоимость билета будет дешевле, чем на самолёт.

Минтранс Турции начал технико-экономическое обоснование линии, которая "переведёт страну в другую транспортную лигу".