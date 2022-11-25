https://news.day.az/tourism/1514124.html Туристка погибла из-за удара мощной волны на популярном курорте Европы
Туристка погибла из-за удара мощной волны на популярном курорте Европы
Туристка из Аргентины погибла на побережье Италии после удара мощной волны. О трагедии на популярном курорте Европы сообщает Day.Az со ссылкой на итальянское агентство ANSA.
По информации издания, несчастный случай произошел в прибрежном городе Амальфи в итальянской провинции Салерно. Путешественница пыталась запечатлеть на камеру прибрежную волну, однако поток воды сбил ее снос и унес в море.
Супруг аргентинки также оказался в море, однако спасателям удалось вытащить его на берег. Сама женщина скончалась.
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