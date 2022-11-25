Хорошая новость для туристов : 16 лет мучений подходят к концу

Туристам вскоре не придётся спешно выбрасывать недопитую воду перед досмотром в аэропортах и расставаться с забытыми в ручной клади емкостями с жидкостями более 100 мл. О возможной отмене этого правила зашла речь впервые за 16 лет, причем "перезагрузку" правил обещают уже в 2024 году, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Пока правда об этом заговорили только в Великобритании. Благодаря новым специальным компьютерным 3D-сканерам, пассажиры смогут провозить в ручной клади напитки, косметику и жидкости любого объёма. Также им не придётся доставать из ручной клади ноутбуки и другие вещи. Багаж будет проходить через специальные компьютерные томографы, которые позволят службам безопасности аэропорта проверять сумки с помощью 3D-изображений.

На данный момент испытания новой технологии уже проходят в крупном лондонском аэропорту Хитроу. Ожидается, что к середине 2024 года система заработает во всех аэропортах Великобритании - по крайней мере, середину 2024 года назвал как наиболее вероятный срок Джон Холланд-Кей, начальник аэропорта Хитроу.

Скорее всего, далее это станет общемировым трендом. И как только 3D-сканеры распространятся по всему миру - утомивший туристов запрет на жидкости канет в Лету.