Вновь продлены ограничения на полеты в 11 аэропортах России

Вновь продлены ограничения на полеты в аэропортах, расположенных на юге и в центре Российской Федерации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, "Росавиация" продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах до 3 декабря 2022 года. Ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова, Симферополя и Элисты.

Напомним, что Россия закрыла часть воздушного пространства на юге и в центральной части страны для гражданской авиации с 24 февраля 2022 года из-за спецоперации в Украине.