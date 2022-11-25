Туристов предупредили об ограничениях в Стамбуле после теракта

Власти Стамбула после недавнего теракта в городе запретили публичные и культурные мероприятия на популярной у туристов улице Истикляль в районе Бейоглу. О введенных ограничениях жителей и гостей города в пятницу, 25 ноября, предупредила газета Hürriyet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"После теракта губернатор Стамбула Али Ерликая издал указ о мерах, которые необходимо принять для поддержания безопасности, мира и порядка на улице Истикляль, а также для ускорения текущего пешеходного потока", - говорится в публикации.

Уточняется, что под временные ограничения попадает установка на Истикляль столов, стульев, досок, ларьков, передвижных вывесок и стендов. Также запрещается уличная торговля, организация социальных, культурных или коммерческих мероприятий, коллективное или индивидуальное уличное музицирование, выступления и выставки.