Названы самые роскошные горнолыжные курорты мира

Международное агентство элитной недвижимости Savills назвало Whistler Blackcomb в Канаде самым роскошным горнолыжным курортом мира. Результаты исследования публикует британский таблоид The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что горнолыжный курорт, расположенный в канадской провинции Британская Колумбия, идеально подходит для уединенного отдыха. "Whistler Blackcomb предлагает 8000 акров земли для любителей зимних видов спорта, большое количество снега, круглогодичную оживленную деревню, привлекательные цены на недвижимость и непосредственную близость к Ванкуверу", - отметили авторы материала.

Вторую строчку в рейтинге занял один из самых известных курортов в Швейцарии, располагающийся на юге кантона Вале на границе с Италией, - Zermatt. Тройку лидеров замыкает итальянский курорт Val Gardena в Доломитовых Альпах. В топ-10 любимых мест для горнолыжного отдыха среди состоятельных туристов также вошли курорты Gstaad и Verbier в Швейцарии, Mayrhofen, Zell am See и Mont Tremblant в Канаде и Furano в Японии.