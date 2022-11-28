К сведению желающих посетить Таиланд

В Таиланде, одном из самых популярных туристических направлений Азии, известном богатой культурой, восхитительной кухней и солнечными пляжами, очень доступные цены. Рассмотрим, какие для этого есть предпосылки, чтобы не прогадать с отдыхом, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Почему Таиланд такой дешевый?

Цены в Таиланде приемлемы для среднестатистического туриста - такой вывод сделали эксперты The Thaiger и дали рекомендации по отдыху. Расходы на проживание и повседневные покупки значительно ниже, чем в других западных странах. Это означает, что туристы могут осмотреть достопримечательности, вкусно поесть и остановиться в уютных отелях за небольшую цену, нежели в других популярных туристических направлениях.

Какое место в Таиланде самое дешевое?

В Таиланде есть множество городов, деревень и островов, посещение которых стоит недорого. В целом, курортные зоны и туристические направления дороже с точки зрения стоимости проезда. Однако специалисты призвали не отчаиваться, т.к. путешествовать с ограниченным бюджетом в этих местах все еще возможно. Приведем варианты, куда поехать, чтобы не прогадать:

Столичный город Бангкок является одним из самых доступных для путешественников. Здесь есть высококлассные отели, рестораны и магазины, но существует множество недорогих вариантов. Туристы могут выбрать для ночлега хостелы за несколько долларов, перекусить уличной едой и купить дешевые сувениры.

Чаинг Май, окруженный горами город на севере Таиланда, также известен как недорогое туристическое направление для любителей культуры и истории. Популярное место среди путешественников предлагает не только дорогостоящие варианты бронирования, но и доступные хостелы, где стоимость койко-места составляет всего около $5 долларов за ночь.

В пляжной провинции Краби, расположенной напротив курортного острова Пхукет, знающие туристы тоже могут избежать встречи с дорогими отелями и ресторанами. И так же, как и состоятельные отдыхающие, наслаждаться непринужденной тропической атмосферой, без ущемления собственного бюджета.

Если путешествие по островам входит в маршрут, есть несколько менее дорогих вариантов. Например, Ко Ланта и Ко Чанг. Они идеально подходят для тех, кто хочет ощутить настоящую островную жизнь без завышенных цен и толп людей, которые встречаются на знаменитых островах Пхи-Пхи и Самуи.

Средняя стоимость поездки в Таиланд

Таиланд - страна, которая пока что рада видеть все типы туристов: богатых и бедных, хотя власти уже давно обсуждают возможность свести на нет прибытие бюджетных туристов. Экономным путешественникам достаточно $20-30 в день, чтобы поесть и оплатить ночлег. Пользоваться общественными пляжами, в отличие, например, от Египта, можно бесплатно. Без денег можно самостоятельно отправиться на пешеходную экскурсию, заранее запланировав маршрут. Если хочется отдыхать с более развернутой программой, то следует запланировать $50-75 в день. Этих денег туристу будет достаточно не только на развлечения, напитки, но и на транспорт в дополнение к отдельному номеру в отеле или хостеле.

Наконец, путешественники, которые предпочитают роскошный отдых, как правило, тратят $200-300 в день. В эту сумму входит отдых в хорошем курортном отеле, изысканные ужины или частные туры и экскурсии.

Стоимость проживания

Если у путешественников ограниченный бюджет, он без труда найдет жилье в Таиланде за несколько долларов за ночь. Например, кровать в хостеле обойдется в $5-10, в то время как отдельная комната - в $10-20 , отдельный номер в отеле среднего класса обойдется в $20-40 за ночь.

В более эксклюзивных зонах отдыха, таких как Пхукет, Самуи и Пхи-Пхи, жилье стоит на порядок дороже. Несмотря на это, туристы толпами стекаются в эти курортные города. В результате стоимость пляжных бунгало и пятизвездочных курортов может варьироваться от $200-400.

Расходы на питание

Тайская кухня известна во всем мире, и она вряд ли будет лучше или дешевле, чем непосредственно в самом Таиланде. Уличная еда там повсюду. Каждый час в течение дня продавцы продают напитки, закуски и блюда - для них это основной заработок. И в большинстве случаев стрит-фуд вкусен, безопасен и дешев.

Цены варьируются в зависимости от блюда. Для ориентира: десерты и легкие закуски - около $1, лапша и суп - примерно $3, рыба, мясо - $5. Особенность тайской еды в том, что поесть вне дома с ограниченным бюджетом в Таиланде можно вполне по-королевски. Большинство вегетарианских блюд в семейном ресторане будут стоить $3-5, в то время как мясные или рыбные блюда - $7-8. Что касается высококлассных ресторанов в Бангкоке или Пхукете, то там преимущественно "западные" цены - для бюджетного туриста это дорого.

По западным и российским меркам в барах и ресторанах Таиланда недорогой алкоголь. Это связано с непомерно высоким налогом на алкоголь. Например, большая бутылка пива будет стоить $1-2, в то время как бокал вина - $3-4, коктейли с импортным алкоголем - $6-10.

Расходы на развлечения

В тайских городах путешественникам нравится посещать кулинарные мастер-классы или смотреть матч по тайскому боксу в прямом эфире. Рядом с пляжем гости страны могут отправиться на экскурсии, такие как сноркелинг, дайвинг и катание на лодках.

Безусловно, туры и экскурсии сильно различаются по цене и качеству в зависимости от того, где турист находится. По опыту многочисленных путешественников, дорогая экскурсия - не всегда означает высокое качество. Эксперты рекомендуют заранее ознакомиться с отзывами или исследованиями об услуге. Если денег нет, подойдет бесплатный отдых: пребывание на общественном пляже, подъем на вершину горы или пешеходную экскурсии по городу. Многие храмы в Таиланде также предлагают бесплатный вход и предоставляют прекрасную возможность познакомиться с местной культурой.

Транспортные расходы

Для туристов, планирующих путешествие по стране, есть хорошая новость: транспорт в Таиланде стоит недорого. В популярном азиатском государстве хорошо развита железнодорожная система, которая может доставить путешественника в разные города. Например, от Бангкока до Чиангмая билет стоит всего $15-30 - окончательная цена зависит от типа билета и класса обслуживания. Есть также междугородние автобусы. Хотя они не такие удобные, как поезда, они дешевле и позволяют путешествовать по большему количеству стран.

Большинство людей в тайских городах ездят на такси, мотоциклах или тук-туках. Такси - самый дорогой вариант, но они все еще относительно недороги по сравнению с западными ценами и вполне сопоставимы с российскими. Так, поездка по городу обойдется $3-8. Традиционные такси стоят дороже, чем мотоциклы и тук-туки. Однако они также могут быть более опасными и безрассудными, особенно в час пик.

Кроме того, недостатком можно считать один нюанс: места для людей и багажа ограничены, поэтому они не подходят для групп или семей. В Бангкоке также есть наземная железная дорога с двумя линиями, которые проходят через город. Билет в один конец обойдется примерно в $0,5, а проездной на весь день - в $2.