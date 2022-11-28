Турист захотел сделать необычное фото на Бали и едва не погиб

Турист захотел сделать сальто на вершине скалы на Бали ради необычного фото и едва не погиб. Об этом сообщает местное издание Detik Bali, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что мужчина, отдыхавший на популярном индонезийском острове Нуса-Пенида, делал сальто на краю обрыва, пока его фотографировал гид. Очередной трюк путешественника вышел из-под контроля, и мужчина упал на землю с 40-метровой высоты, но чудом спасся.

На место происшествия были вызваны сотрудники экстренной службы. Они попытались добраться к пострадавшему на лодке, однако им помешали сильные волны и скалистая местность.

В итоге одному из спасателей удалось спрыгнуть с лодки и погрузить мужчину на носилки. Истекавшему кровью туристу оказали первую помощь, после чего доставили в ближайшую больницу. "Он сломал ногу и руку, и как, черт возьми, он выжил, я не могу вам сказать", - заявил один из очевидцев несчастного случая.