https://news.day.az/tourism/1515092.html В Азербайджане пройдет туристический саммит
В Азербайджане пройдет туристический саммит
Восьмого декабря состоится "Азербайджанский туристический саммит 2022", организуемый Государственным агентством по туризму Азербайджана с целью обсуждения тенденций развития в сфере туризма.
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Госагентство по туризму.
На мероприятии будут проведены обсуждения в рамках 4 панелей, посвященные темам "Государственная политика и регулирование рынка в секторе туризма: основные направления и подходы в Азербайджане", "Развитие туризма на освобожденных от оккупации территориях", "Маркетинговая деятельность на основных целевых рынках" и "Текущая ситуация и планы в индустрии туризма".
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