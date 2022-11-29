Пилот назвала лучшее время суток для полетов для избежания турбулентности

Женщина-пилот авиакомпании United States назвала время суток для полетов, когда наиболее высока вероятность избежать турбулентности. Советы для пассажиров с аэрофобией летчица опубликовала на своем канале на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Морган Смит (Morgan Smith), путешественникам, которые боятся так называемой "болтанки", лучше всего летать рано утром. "Обычно по утрам турбулентность гораздо слабее. Плюс аэропорты и самолеты не такие загруженные, поэтому у вас будет больше пространства", - пояснила член экипажа.

Кроме того, летчица посоветовала садиться в переднюю часть самолета, поскольку в этой зоне турбулентность ощущается меньше, а также летать с другом или членом семьи, чтобы минимизировать стресс.

В заключение Смит порекомендовала аэрофобам сразу сообщить о своем страхе стюардессам, чтобы те могли оказать поддержку нервничающему пассажиру. "Вы также можете пойти и поговорить с пилотами. Они больше расскажут вам о полете и, возможно, даже покажут свое рабочее место", - пояснила пилот.