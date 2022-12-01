Круизный отдых стал кошмаром для итальянцев

Круизный отдых может быть противоречивым, и хотя многие туристы любят данный вид путешествия, для обычных людей он может превращаться в жуткий кошмар. Так, круизные экскурсии после 11:00 утра превращают жизнь итальянцев в сущий ад, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Круизы популярны по всему миру, поскольку многие морские суда посещают лучшие европейские и карибские направления. Однако жители городов, куда заходят лайнеры во время остановки, в это время пребывают в шоке от количества "понаехавших" однодневных туристов. Например, путешественники на форуме Reddit рассказали, что небольшой, но знаменитый Портофино в Италии, расположенный на потрясающей итальянской Ривьере, часто бывает переполнен, когда круизные пассажиры посещают его: "Портофино был самым худшим городом! Никто там не был рад видеть туристов. Я могу понять почему. После 11:00 утра это место превращалось в переполненный кошмар", - заявил один.

В Венеции, которая давно стала синонимом овертуризма, тоже днем не протокнуться. "Когда мы провели неделю в Венеции, мы вышли выпить кофе и позавтракать, затем отдохнули в отеле несколько часов в полдень, пока круизные туристы были в городе, и вышли на ужин, когда снова стало тихо. Вечером это чудесный и совершенно другой город", - добавил другой.

Хотя раньше Венеция принимала толпы круизных туристов, ситуация резко изменилась сначала в ковидные годы, а потом, когда местные власти запретили судам заход в лагуну. Согласно новым правилам, круизные линии могут по-прежнему включать Венецию в свои маршруты, но должны швартовать судно в близлежащих портах, таких как Равенна, и перевозить пассажиров автобусом в Венецию.

"Санторини также абсолютно бесполезно пытаться принять шесть кораблей одновременно. Я недавно был там, и он был забит до отказа туристами всего с одного судна", - рассказал один из путешественников.

В некоторых популярных направлениях каждый день будут причаливать несколько судов, и число пассажиров может превысить число жителей города, что не идет на пользу жителям туристического региона.

Однако пассажиры круизов придерживались другого мнения по этому вопросу. Один из них сообщил следующее: "Но круизы по-прежнему остаются намного дешевле, чем перелет в пункт назначения и проживание в отеле. Если вы вместо этого прилетите, остановитесь на в отеле "все включено" и не покинете его, насколько это лучше для местной экономики? Кроме того, предлагая всем просто долететь до места назначения, взять напрокат машину и осмотреть достопримечательности, мы также игнорируем тот факт, что некоторые люди старше и не могут водить машину, как в молодости". Действительно, круизный отдых может быть лучшим вариантом для пожилых путешественников, поскольку он обычно доступен неактивным пассажирам, а экипаж всегда готов помочь при необходимости.

Другой гость поделился своим собственным советом, сказав: "Я думаю, что проблема заключается в том, как вы проводите время в порту. Поездки на экскурсии по круизным линиям, использование транспорта круизных линий и покупка вещей в магазинах круизных линий отнимают много денег у порта и корпораций. Я лично стараюсь не иметь ничего общего с круизной линией, как только мои шаги покидают лодку. Отдайте свои деньги непосредственно местным жителям, и вы будете таким же, как любой другой турист".

В реальности путешественники могут стимулировать местную экономику, делая покупки или питаясь в местных ресторанах, пока они находятся в порту. Также можно заказать туры и экскурсии, организованные местными жителями вместо того, чтобы выбирать те, которые продаются круизной линией. "Несправедливо говорить, что местные жители не извлекают выгоду из денег, которые круизы тратят, находясь в порту. Платят ли эти они налоги? Да, они это делают, эти деньги затем тратятся на инфраструктуру или оплату местной полиции. Когда деньги перестают поступать, вот тогда вы видите проблемы, поэтому многие круизные порты умоляли вернуть круизные лайнеры, поскольку они обеспечивают значительную часть денег и рабочих мест для местной экономики", - пояснил туристический эксперт и добавил, что круизные пассажиры обычно платят налоги в портах, которые они посещают.