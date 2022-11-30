Странные запреты азиатской авиакомпании

Авиакомпания Air India запретила членам экипажа ходить с залысинами и сединой и возмутила пользователей сети. Об этом сообщает британский таблоид The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно новым правилам, бортпроводникам азиатского перевозчика необходимо закрашивать седину в естественные тона, при этом яркие цвета и хна для окрашивания не допускаются. Более того, персоналу авиакомпании запретили носить повседневную одежду, даже если они летят в самолете в качестве пассажиров.

Членам экипажа с залысинами, в свою очередь, нужно "ежедневно приводить редеющие волосы в порядок", а именно бриться налысо. Бортпроводникам также не разрешается пользоваться духами и одеколонами с сильным ароматом, но предписано применять дезодорант.

Также в обновленном регламенте указано, что стюардессам теперь нельзя носить украшения, чтобы не задерживаться на таможне, а членам экипажа мужского пола - "странные" носки. Они должны быть не длиннее и не короче икры и подходить под цвет брюк.

По данным издания, подобные нововведения не были встречены работниками Air India с большим энтузиазмом. "Некоторые считают, что это необходимо для создания имиджа авиакомпании, но, по моему мнению, это слишком", - заявил один из них.

Новые правила перевозчика также возмутили пользователей сети. "Это нелепо, я уверен, что у каждой авиакомпании есть аналогичные правила, но Air India для начала должна обучить бортпроводников качественному обслуживанию и заботе о клиентах", - написал один из них.