Пхукет ожидает волна туристов

Пхукет начал пухнуть от туристов: в начале декабря Пхукет ожидает "получить" свой первый миллион путешественников, причём существенный вклад в это внесут вернувшиеся русские. Их стремительный возврат убеждает тайцев делать оптимистичные прогнозы - в будущем году в Таиланде ожидают уже 1 млн наших туристов, так что Пхукет может вернуть себе славу "русского курорта", передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Согласно данным тайской иммиграционной службы, общее количество туристов, прибывших на Пхукет с 1 мая по 27 ноября составляет 914 746 иностранцев. И именно россияне взяли первое место по количеству - только в ноябре на остров прибыли свыше 55 тыс. русских туристов. На втором месте, кстати, индийцы, их примерно вполовину меньше - 27 тыс., далее почти поровну - где-то 11-13 тыс. туристов - поставили австралийцы, немцы и британцы.

Причина российской массовости - это "триумфальное возвращение российских авиакомпаний" - именно так заявляет тайская пресса. И добавляет, что "Аэрофлот" объявил об увеличении количества прямых рейсов на остров - обещаны 14 новых рейсов в неделю из России на Пхукет.

В итоге остров может вернуть себе славу "русского курорта" Таиланда. Уже в Управлении Таиланда по туризму прогнозируют, что в следующем году количество российских туристов, прилетающих в Таиланд, достигнет 1 миллиона человек.