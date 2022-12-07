Когда Китай откроется для туризма?

"Китайский фактор", способный изменить расклад в мировом да и российском туризме, может вернуться уже к летнему сезону 2023. По крайней мере, как сообщает Reuters, Китай намерен объявить о новых мерах по дальнейшему смягчению некоторых из мер по борьбе с COVID-19 уже в среду, 7 декабря, а к концу зимнего сезона, ко времени завершения сезонного гриппа, может и открыться для полноценного международного туризма как с въездом, так и с выездом, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В декабре при этом радикальных перемен не ждут - ответом в том числе и на акции протеста стало только минимальное смягчение правил карантина. Которое в основном выражается в том, что "закрывают" не целые кварталы городов, а отдельные дома и жилые комплексы. Надо отметить, это в том числе касается таких крупных городов, как Гуанчжоу и даже Пекин.

Однако "общественная усталость от отсутствия смягчений по COVID-19 растет", уверяет агентство, а экономика серьёзно страдает от ограничений. Также в числе мер названо расширение вакцинации и ревакцинации.

"Многие, особенно в больших городах, разочарованные неудобствами, неопределенностью, экономическими потерями и ограничениями на поездки, сопровождающими практику нулевого COVID, приветствовали бы конец карантина", - также уверяет агентство.

Пока прогноз таков - будущие послабления пока останутся незначительными. Международные рейсы останутся на минимальном уровне от допандемического уровня, а прибывающим по-прежнему будет грозить восьмидневный карантин. Однако есть шанс на значительные перемены в марте или апреле, после сезона зимнего гриппа и ежегодной сессии парламента, которая обычно начинается 5 марта.