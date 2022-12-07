Сколько отелей в Азербайджане имеют "звездную" квалификацию?

В Азербайджане "звездную" квалификацию имеют 44 отеля.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, выступая на V Ассамблее Азербайджанской ассоциации отелей.

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