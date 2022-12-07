https://news.day.az/tourism/1517382.html Сколько отелей в Азербайджане имеют "звездную" квалификацию?
Сколько отелей в Азербайджане имеют "звездную" квалификацию?
В Азербайджане "звездную" квалификацию имеют 44 отеля.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, выступая на V Ассамблее Азербайджанской ассоциации отелей.
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