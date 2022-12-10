Раскрыта стоимость самого дешевого жилья на популярном курорте

В декабре 2022 года стоимость наиболее бюджетного объекта недвижимости в городе Паттайя в Таиланде на вторичном рынке оценили в 1,6 миллиона рублей по актуальному курсу валют. Информацию об этом "Ленте.ру" раскрыли эксперты портала Thailand-Real.Estate, передает Day.Az.

За указанную сумму удастся купить квартиру в самом популярном городе Таиланда площадью в 30 квадратных метров, расположенную на шестом этаже 18-этажного дома 1993 года постройки. В шаговой доступности от объекта находится пляж Джомтьен.

Вторым в списке самых дешевых лотов в Паттайе специалисты назвали кондоминиум метражом в 27 "квадратов". Его можно приобрести за 1,63 миллиона рублей. Он расположен на пятом этаже 8-этажного комплекса 1993 года постройки. Рядом с домом находится пляж Кози Бич.

Замыкает тройку лот за 1,78 миллиона рублей. Его площадь составляет 32 квадратных метра. Он находится на последнем, седьмом, этаже дома, возведенного в 1992 году. Рядом с постройкой расположен пляж Пратамнак.